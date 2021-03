Valitsus kehtestas uued piirangud. Kõik koolilapsed lähevad distantsõppele, kaubanduskeskused suletakse.

Ka sporditegevus siseruumides ei ole lubatud, välja arvatud professionaalsetele sportlastele.

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas Delfile, et piirangud hakkavad kehtima alates neljapäevast.

Aabi sõnul kehtestatakse piirangud vähemalt kuuks ajaks. Kui aga olukord paremuse poole ei lähe, siis tuleb neid pikendada.

Aab ütles, et ilmselt kehtestatakse ka õues 2+2 reegel.

"Eesmärk on kontakte maksimaalselt vähendada," sõnas Aab Delfile. "Me ei saa piirangutega jupitada."

Neljapäeval arutab valitsus ka lisaeelarvet, millega plaanitakse tulla parlamendi ette võimalikult kiiresti.

Valitsus kogunes täna kell 18, et arutada uute piirangute kehtestamise üle. Riigihalduse minister Jaak Aab ütles enne arutelu Delfile, et valitsuses on üksmeel, et piiranguid tuleb laiendada.