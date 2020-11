Valitsus kehtestas piirangud: kultuuriasutuste uksed võivad peale südaööd lahti jääda, baarid ja muu meelelahutus kinni

Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad kohapealsele ajaveetmisele klientide jaoks uksed sulgema kell 00.00, toidu kaasaost jääb lubatuks.

Liikumisvabaduse piirangud 2+2 ja 10+2

Poodides ja kaubanduskeskuste ühiskasutatavates ruumides nagu koridorid ja aatrium hakkab taas kehtima nn 2+2 reegel. Korralduse järgi võivad kliendid poodides ja kaubanduskeskustes liikuda kahekesi koos, hoides teistest inimestest vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele perekondadele ja olukordades, kus tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada. Piirang ei kehti töötajatele ega ka teenuse osutamise kohtades, näiteks apteekides, pankades, ilusalongides, kingseppade juures jm.

Leebema liikumisvabaduse piirangu kehtestas valitsus toitlustusettevõtete müügi- või teenindussaalides ning meelelahutus- ja kultuuriasutustes, näiteks teatris, kinos, kontserdil, ööklubis jm, kus lubatakse ühes seltskonnas koos viibida kuni kümnel inimesel, kes peavad teistest inimestest hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad (nn 10+2 reegel).

Piirang kehtib väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala ehk ei kehti teatri- või kinosaalis istudes. Samuti ei kehti piirang kohapealsetele töötajatele. Ka on ette nähtud erand peredele, mis tähendab, et ühte perekonda kuuluvad inimesed saavad koos liikuda sõltumata pere suurusest.

Teenuseosutaja peab tagama, et klientidel oleks võimalik tingimusi täita ja hoolitsema selle eest, et inimeste rühmad saaksid väljaspool istekohtadega ala olla hajutatult. Toitlustusettevõtted, kes pakuvad kohapeal söömise võimalust, peavad tagama, et klientidel oleks võimalik kahe meetri vahemaa hoidmise tingimusi täita, näiteks paigutades selleks lauad piisavasse kaugusesse.

Statsionaarsete istekohtadega üritustele ei kohaldata ka edaspidi 50 protsendi täituvuse piirangut, kuid arvestada tuleb osalejate arvu piirmäära, milleks on praegu 750 inimest.

Lahtiolekuaja piirang ei laiene kultuuriasutustele

Lisaks otsustas valitsus, et toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad alates esmaspäevast, 16. novembrist sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed südaööst kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks.