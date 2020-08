Valitsus kaotas koolides, kinodes, teatrites ja kontserdipaikades täitumuspiirangud

Otsuse kohaselt ei kehti siseruumides kuni 50-protsendilise täitumuse nõue ning inimeste arvule seatud piirangud enam põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, aga ka täienduskoolitusasutustes, huvikoolides, avatud noortekeskustes, noortelaagrites ja õpilasmalevates.

Piirangud ei kehti ka huvitegevuse ja huvihariduse andmisel ning mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamisel.

Seni valitsuse korralduses sätestatud piiranguid hakkavad asendama terviseametiga koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad juhised, mis jõuavad koolidesse kolmapäeval.

Professor Irja Lutsar ütles, et valitsust nõustav teadusnõukoda toetas koolides täituvuspiirangute kaotamist, sest on oluline, et koolid saaksid uksed tavapäraselt lahti teha. Lutsari sõnul saavad õpilased kontaktõppes paremini õppida, aga tähtis on ka füüsiline aktiivsus ja korralik toit, mida seal pakutakse.

"Õpilaste hajutamisele tuleb muidugi endiselt mõelda ja leida selleks parim viis. Kui võimalik, siis võiksid õpilased kooli tulla jala või jalgrattaga ning vahetundides olla õues, kuni saab," ütles Lutsar.

Kaovad ka piirangud kultuuriasutustes

Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas ühismeedias, et valitsus on jõudnud ka seisukohale avada septembrist täissaalidega teatrid, kontserdisaalid ja kinod. Ministri sõnul toetas teadusnõukogu tema seisukohta ja selle kiitis siis omakorda heaks valitsus.

"Keegi ei ole praeguses arutelus arvanud, et korraliste istekohtadeta saalides võiks täissaalides karjumas ja hüppamas käia. Juttu on statsionaarsetest teatri-, kontserdi- ja kinosaalidest, kus võib septembri algusest täissaalidega tegutseda," kirjutas ta.

"Me arutasime ja leidsime, et nendel kultuuriüritustel, kus inimene aktiivselt ei osale, vaid istub oma kohal, võiks täituvuspiiranguid vähendada. On tähtis, et need kohad on välja müüdud isikustatult, et oleks selge, kes, mis ajal, kus istus," kinnitas teadusnõukogu liige Lutsar. Ta tõi aga välja, et tuleks mõelda sellele, kuidas inimesi etenduste või kontsertide vaheaegadel hajutada, et kõik ühte kohta kobarasse ei koguneks.