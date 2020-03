Valitsus kaalub täna õhtul pubisid, kohvikuid ja poode puudutavaid uusi reegleid

Täna lükati vägagi konkreetselt ümber rahva seas tekkinud ja levitatud väärarusaam justkui valitsus plaaniks üleüldist alkoholikeeldu. Seda ei ole kavas.

Küll aga kogunesid eriolukorra reegleid kehtestavad ministrid õhtul uuesti, et mõelda, kas baarid, kohvikud ja teatud poed vajavad täpsemaid ettekirjutusi suure hulga inimeste kogunemise välistamiseks. Varem on kinni pandud lõbustusasutustest veekeskused, spordisaalid ja mängupõrgud.

Delfile teadaolevalt on jätkuvalt silmapiiril võimalus, et valitsus kehtestab öiste pubides ja baarides sumistamise vältimiseks näiteks mingisugused kellaajalised alkoholi müügipiirangud, mis on olemas iseenesest juba praegu.

Esialgu aga ei olevat plaanis päris drastilisi meetmeid, et kõik kohvikud, söögikohad, restoranid lihtsalt suletakse. Küll aga võidakse nende puhul nõuda täiendavaid desinfitseerimismeetmeid ja on ka olnud mõtteid külaliste vaheliste distantside määramiseks.

Need küsimused on arutuse all koos laiemat kaubandust puudutavate teemadega just täna õhtul.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas pealelõunasel koroonakriisi valitsuskomisjoni pressikonverentsil arutelu toimumist vastates Delfi küsimusele, mis saatus on poode ja kohvikuid ootamas.

„Poed ja kohvikud on hetkel avatud, [täna] õhtul arutame edasi laiemalt kaubandust, erinevaid sektoreid , kas seal teha erinevaid meetmeid, lahtioleku aegasid piirata või kas üldse teatud kauplused peaksid olema suletud,“ heitis Ratas valgust käimasolevatele diskussioonidele.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!