Valitsus kaalub põllumeeste soodusaktsiisiga diislikütuse kaotamist

Praeguse süsteemi järgi tuleb sõita oma diiselautoga tanklasse ja lasta paaki odavamat siniseks värvitud diiselkütust, registreerida oma ost ID-kaardiga ära ja nii säästad liitri pealt kolmkümmend kuus senti.

Seda kütust võib tegelikult kasutada vaid põllumajanduses ja kutselisel kalapüügil, kus see on mõeldud nende tegevuste toetuseks. Odavamat kütust muuks otstarbeks kasutavate petiste tõttu saab riik igal aastal umbes viis miljonit eurot kahju, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Raili Roosimaa ütleb, et süsteem, kus nemad saavad kontrolli teostada alles pärast ostu sooritamist, pole väga efektiivne.

Valitsus plaanibki süsteemi nüüd muuta - üks variant on hakata juba kütuse müügil tuvastama, kas isikul on üldse õigust erimärgistusega diislit osta.

Maaeluminister Mart Järviku sõnul on see kallim variant, sest selleks on vaja üles ehitada IT-süsteemid. Odavam oleks tema sõnul kütuse värvimine üldse lõpetada ja maksta põllumeestele selle asemel PRIA kaudu hektaripõhist kütusetoetust.

Põllumehed aga ütlevad, et just praegune süsteem tagab paindlikkuse, sest hektari järgi makstes ei arvestataks näiteks põllukultuuride eripärasid.

Refereeritud artikli täistektsti loe ERR-i uudisteportaalist.