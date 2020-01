Valitsus kaalub pensionireformi eelnõu sidumist usaldusküsimusega

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul kinnitas, et valitsus on arutanud pensionireformi eelnõu sidumist usaldusküsimusega. “Kui esitatakse mitusada ühetaolist muudatusettepanekut, on ettepanekute eesmärk parlamendi tööd halvata,” selgitas Sibul sidumise tagamaid.

Peale selle aitaks säärane sidumine kindlustada koalitsioonile omade toetushääled, sest eelnõu ebaõnnestumise korral tähendaks tulemus valitsuse umbusaldamist ning seega ka lagunemist. Sibul väitis, et tema juurde pole keegi koalitsioonist tulnud jutuga, et ei toeta pensionireformi. “Ilmselt on neid inimesi siiski olemas,” nentis Sibul.

Lisaks plaanib valitsus jätta pensionifondist saadud raha eraldi aastasest sissetulekust. See tähendab, et rahalt küsitaks küll tulumaksu, aga ühekordne rahasüst aastast tulumaksuvabastust ei mõjutaks. “Sel juhul ei kaota väga väikese sissetulekuga inimesed 500-eurost tulumaksuvabastust igakuisest sissetulekust,” rääkis Isamaa juht Helir Valdor Seeder.

Viimasel ajal on aga üha rohkem levinud erinevad investeerimiskelmused. Ühel puhul kaotas 19-aastane Maardu noormees 35 000 eurot. Tuleval sügisel võiks seega olla “turul” palju inimesi, kes tahavad fondist võetud raha kasvatada. Seeder sõnas, et ohud ja riskid investeerimisel eksisteerivad ka praegu ja jäävad samaks.

Seeder lausus, et tuleb teavitada levivatest kelmusskeemidest, kuid valitsus pensionireformis selle murekohaga ei tegele. “Tuletame meelde, et pangad meelitasid inimesi pensionifondidesse meenetega, näiteks tekkide ja vaipadega. Inimestele anti laenu siis, kui nad pensionifondi liigutasid,” rääkis ta.