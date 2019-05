Valitsus jõudis alkoholiaktsiisi langetamises üksmeelele

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et alkoholiaktsiisi langetamise arutelu jätkub neljapäeval. "Küll aga olid kõik konsensusel, et tuleb aktsiisi langetada," lausus ta. Lisaks otsiti viise, kust raha kokku hoida. "Praegu näeme loogilise kokkuhoiuvõimalusena valdkondade konsolideerimist. Samas tahame, et riigiaparaat töötaks ikka hästi ning efektiivselt," selgitas Aab.

Peale selle arutati ka teaduse rahastust. "Oleme nõus, et teaduse rahastus peab tõusma. Esialgu näeme küll võimalikuna tõusu ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust," märkis Aab. Ta lisas, et ei oska öelda, millal rahastuse tõus jõustub. "Peame veel leidma kohti, kust kulusid vähendada, et raha mujale suunata," ütles ta.

Järgmine arutelu eelarvestrateegia kinnitamiseks peetakse neljapäeval kabinetiistungil.