Valitsus eraldas Estoniale sukeldumiseks kolm miljonit eurot

Peaminister Kaja Kallase sõnul on valitsuse jaoks oluline, et uute asjaolude väljaselgitamine toimub Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse koordineerimisel, sõltumatult ning Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdluse asutuste koostöös. „Valitsus annab Ohutusjuurdluse Keskusele kindluse jätkata allveeuuringute ettevalmistamist. Soovime, et nad oleksid ettevalmistustega valmis, kui Soome ja Rootsi seadused allveeuurimisega alustamist lubavad,“ ütles peaminister.

Kaja Kallase sõnul kinnitas valitsuskabinet tänase otsusega seisukohta, et parvlaev Estonia hukkumise uute asjaolude täiendav uurimine peab olema läbi viidud viisil, mis on usaldusväärne, läbipaistev ning omaste esindusorganisatsioone kaasav.

Allvee-uuringuteks sobiliku juriidilise raamistiku leidmiseks andis valitsuskabinet Välisministeeriumile ja Riigikantseleile ülesande jätkata konsultatsioone Rootsi ning Soome ametiasutustega.