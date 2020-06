Valitsus eraldab veel 13,3 miljonit riigi isikukaitsevahendite varu loomiseks

Seniste riigipoolsete hangetega on tagatud kõik isikukaitsevahendid vähemalt kuuks ajaks ning enamus hangitud vahenditest on ka juba Eestisse kohale jõudnud. Hangitust ning olukorra iseloomust johtuvalt vähem kulunud isikukaitsevahendid suunatakse juba otse riigi kesksesse varusse. Alates juulist jätkub tavapärane süsteem, mil tervishoiuteenuste osutajad, hoolekande- ja riigiasutused ning kohalikud omavalitsused hangivad endale ise vajaliku koguse maske, kindaid ja kõike muud. Sügiseks luuakse asutustes kohapeal ühe kuu varu ja keskselt hangitakse veel ühe kuu varu. Kokku peaks seega vahendeid kriisiolukorras jätkuma vähemalt kaheks kuuks.

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kuulutasid hiljuti välja ka isikukaitsevahendite ühishanke, milles avaldas soovi osaleda 139 asutust ning hanke maksimaalseks maksumuseks võib kujuneda 81 miljonit eurot. Praktikas jääb see summa tõenäoliselt väiksemaks, sest paljudel asutustel on suuremad varud olemas. Samuti on vahendite hinnad siiski langustrendis.