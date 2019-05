Valitsus ei tõsta niipea lastetoetusi

EKRE lubadus kajastus ka koalitsioonierakondade leppes, kus seati eesmärgiks suurendada maksuvaba tulu lähtudes laste arvust peres.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on aga plaan hetkel ootel, kuid sellest täielikult loobutud ei ole. "Meil on vaja eelkõige saavutada see, et suudame oma ülekulud kuidagi kontrolli alla saada ja sealt edasi hakkame 2021–2022 täitma neid valimislubadusi, mida selle ajani pole suutnud täita," ütles Helme täna kinnitatud riigieelarve strateegia vaates.

Riigieelarve strateegia kohaselt jääb teaduse rahastamise toetus samale tasemele, kuigi koalitsioonileppes lubati seda tõsta ühe protsendini SKT-st. EKRE lubas riigikogu valimiste programmis, et teaduse rahastamine tuleks tõsta lausa kahe protsendini SKT-st.

Martin Helme kinnitas täna, et eelarvekõneluste tulemusena plaanib valitsus alkoholiaktsiisi langetada 25 protsenti ning suurendada pensionäride tulumaksuvabastust 50 euro võrra. "Oleme leidnud terve hulga kokkuhoiukohti avalikus sektoris investeeringute ja tegevustoetuste osas," sõnas Helme.

Loe refereeritud artiklit täispikkuses Õhtulehest.