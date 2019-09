Valitsus ei saadagi Simsonit Brüsselisse vahevolinikuks

Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu. Simsoni enda sõnul on valitsuse tänane samm vajalik, et nii Eesti kui ka Euroopa Parlament saaks keskenduda peagi algavatele kuulamistele ja tööle, mis on seotud tulevase Euroopa Komisjoni koosseisuga.

"Euroopa Komisjoni tänase presidendi Jean-Claude Junckeri ametiaja lõpuni on jäänud loetud nädalad ning olukord on võrreldes juuniga, mil Vabariigi Valitsus esitas mind vahevoliniku kandidaadiks, selgelt muutunud. Kahjuks ei olnud Euroopa Parlament juulis võimeline Eesti ja Rumeenia kandidaate ära kinnitama. Nüüd käib aga töö juba järgmise viie aasta nimel – Eesti on tulevases komisjonis Ursula von der Leyeni juhtimise all saamas tugeva portfelli ja on aeg keskenduda sellele," rääkis Simson.

Peaminister Jüri Ratase sõnul saab Eesti Ursula von der Leyeni poolt juhitavas järgmise Euroopa Komisjoni koosseisus kaaluka portfelli ning seetõttu on vaja, et kandidaat saaks keskenduda selle ettevalmistustele. "Juunis oli tõenäoline, et komisjoni uus koosseis ei pruugi ametisse astuda ettenähtud ajal ning seega tegime toona ettepaneku esitada Eesti kandidaat ka ametisoleva komisjoni koosseisu. Tänaseks on selge, et suure tõenäosusega astub komisjoni uus koosseis ametisse õigel ajal. Samuti pole Euroopa Parlamendi ajakava suve jooksul võimaldanud läbi viia Kadri Simsoni kuulamist. Seetõttu on tema asumine praeguse koosseisu liikmeks viibinud ning järelejäänud aega on mõistlikum kasutada uue komisjoni koosseisu tööks valmistumiseks," sõnas Ratas.