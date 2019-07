Valitsus ei leia kriitiliselt remonti vajava Aleksandri kiriku jaoks raha

Ekspertiis tulemusest selgus, et riigi omandis oleva Narva Aleksandri kiriku võlvlagi on allapoole vajunud ning selle tulemusena on kahjustatud ka kiriku välismüürid.

"Välisseina lähedal on ukseavad, mis viivad rõdudele. Ukseava kohal on sillus alla vajanud ning see viitab sellele, et uksava on laiemaks läinud," selgitas Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet. "Ukseava ei saa sissepoole laiemaks minna, ta on seda väljapoole teinud. See viitab, et ka välissein on väljapoole liikunud."

Nõukogude ajal kasutati kirikut veerandsajandit laohoonena ning hoone eest eriti hoolt ei kantud. "Katus lasi vett läbi ja telliskivide vahel olev sideaine sai selle veega välja uhutud," lausus Karileet.