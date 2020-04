Valitsus arutab täna kaitsemaskide kohustuslikuks muutmist

Jaak Aab põhjendas, et mitmed riigid on piirangute leevendamisel muutnud avalikes ruumides näomaski või -katte kandmise kohustuslikuks, kusjuures lubatud on nii kirurgilised maskid, muud näomaskid kui isetehtud maskid. Ka Eesti valitsus kaalub avada järgemööda muuseumid, kaubanduskeskused, teatud osas koolid ja teised asutused. Seda plaanitakse aga teha üksnes 2+2 liikumispiirangut ja teisi nakkuse leviku tõkestamise tingimusi järgides. „Maski kandmise kohustus on eriti aktuaalne perioodil, kui hakatakse COVID-19 eriolukorra meetmeid leevendama,” rõhutas Aab.

Peaminister Jüri Ratas ütles pressikonverentsil, et valitsus arutab täna Jaak Aabi ideed muuta mask kohustuslikuks. „Minu arvamus on, et kui me räägime olukorra leevendustest, siis see tähendab eritingimusi, sealhulgas isikukaitsevahendite kohustust. Mina arvan, et see on väga tõsine pakkumine minister Aabilt,” leidis Ratas. „Kaubanduskeskuste puhul arutame kindlasti, kas muuta lisaks töötajatele ka külastajatele näomaski kasutamise kohustuslikuks.”

Jaak Aab selgitas, et maski kandmine kaitseb eelkõige teisi inimesi, aga päris suurel määral ka maskikandjat ennast. „Minu hinnangul on maski kandmine igapäevaselt võimalik. Kohalikel omavalitsustel, haiglatel, hoolekande- ja riigiasutustel on tänaseks vähemalt ühe kuu varu isikukaitsevahendeid. Kauplustes ja apteekides on erinevad maskid vabalt kättesaadavad ning kuna pakkumine lähinädalatel kasvab, siis loodetavasti langevad ka maskide hinnad,“ sõnas riigihalduse minister. Tema sõnul tuleks eelistada kirurgilist kaitsemaski, kuid on olemas ka teisi variante. „Kui hoitakse piisavalt vahemaad avalikes kohtades, sobivad ka teised näokatted.“

Islandi näitel selgus, et 60% inimesi põevad koroonaviirust ilma sümptomiteta. „Seepärast võime me kõik olla potentsiaalsed viirusekandjad. Ohtu viirust levitada vähendavad sotsiaalse distantseerumise nõuded, aga ka maskide kandmine,“ ütles Aab. „Loodan, et ka pärast koroonaviiruse kadumist peame normiks viiruste perioodil kaitsemaskide kandmist.“