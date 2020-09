Valitsus annab Marylandi osariigile 110 000 eurot isikukaitsevahendite soetamiseks

Täna toimunud istungil otsustas valitsus eraldada oma reservist 110 000 eurot USA Marylandi osariigi toetamiseks. Osariigis on COVID-19 kriisi tõttu vajadus isikukaitsevahendite, täpsemalt N95 (NIOSH-Approved) maskide järele.

„Eesti on sõpradele toeks nii heas kui halvas. Meil on Marylandi osariigiga pikaajalised ning lähedased sõprus- ja koostöösuhted. Pärast iseseisvuse taastamist peamiselt julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas alanud koostöö on aastate jooksul üha tihenenud ning laienenud jõudsalt ka teistesse valdkondadesse,“ selgitas Reinsalu.

Reinsalu sõnul hindavad meie pikaajalised head partnerid selliseid solidaarsusavaldusi ülimalt kõrgelt. Alates COVID-19 kriisi algusest on Eesti toetanud isikukaitse – ja desinfitseerimisvahenditega ka Hispaaniat, Itaaliat ja idapartnerlusriike.

Valgevene kodanikuühiskonnale 100 000 eurot

Lisaks Marylandile otsustas valitsus toetada 100 000 euroga Valgevene kodanikuühiskonda.

Eraldatud vahenditega toetatakse vaba ajakirjandust, internetiaktiviste, diasporaa konverentsi ning rehabilitatsiooniprogrammi naistele ja teistele, kes on kannatanud režiimi vägivalla all ning vajavad psühholoogilist abi.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Valgevene rahva toetamine endiselt prioriteet. „Olukorras, kus rahumeelsed meeleavaldajad on langenud vägivaldse reaktsiooni ohvriks ja kodanikuühiskond sattunud võimude tugeva surve alla, on meie ülesanne igal viisil toetada demokraatlike protsesside jätkusuutlikkust ning juhtida rahvusvahelise kogukonna tähelepanu sündmustele Valgevenes,“ ütles Reinsalu.

50 000 eurot Moria pagulaslaagri elanike abistamiseks

Valitsus eraldab reservist ka 50 000 eurot Kreekale, kes tegeleb parasjagu Moria pagulaslaagri põlengu tagajärjel peavarjuta jäänud põgenike abistamisega.

8. ja 9. septembril hävis süütamise tagajärjel Moria pagulaslaager Kreekas Lesbose saarel. Põlengu tõttu jäi peavarjuta umbes 11 500 inimest. Moria oli suurim pagulaslaager Euroopas, mis asutati oktoobris 2015 asüülitaotluste vastuvõtmise keskusena. Kreeka esitas pärast põlengut ELi liikmesriikidele abipalve.