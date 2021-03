Valitsus annab ligi 260 000 eurot hoolekandeasutustele tööjõukulude katmiseks

Raha eraldati, et kompenseerida Iru Hooldekodule, Sihtasutusele Ida-Viru Keskhaigla, Sihtasutusele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Piigaste Südamekodu OÜ-le, AS-le Lõuna-Eesti Hooldekeskus, Maarjamaa Kodud OÜ-le, OÜ-le Kuusiku Hooldekodu, AS-le Viru Haigla, Imastu Hooldekodu OÜ-le, Sihtasutusele Hooldekodu Härmalõng ja sihtasutusele Peipsiveere Hooldusravikeskus täiendav tööjõukulu seoses hoolekandeasutustes tuvastatud koroonaviirus SARS-CoV-2 juhtumitega.

„Rõõm on tõdeda, et nii üldhooldekodude kui erihoolekande asutuste elanikest on märkimisväärne osa saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ja pärast kahe doosiga vaktsineerimist pole ka hooldekodude puhangud enam nii laiaulatuslikud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Sotsiaalkaitseministri sõnul on vaktsineerimise jätkudes võimalik vaktsineerida üksikuid inimesi ja hooldekodude töötajaid, kes pole veel vaktsiini saanud ning vaktsiini puudumise oludes eelmise aasta novembri alguses ellu kutsutud tööjõukulude kompenseerimise meede senisel kujul kaotamas oma tähtsust.

Seni on toetatud hoolekandeasutusi täiendavate tööjõukulude katmisel, mis kompenseeritakse tegelike kulude alusel vastavalt hoolekandeasutuse taotlusele. Iga asutuse kohta teeb valitsus eraldi raha eraldamise otsuse. Sotsiaalministeerium koostöös sotsiaalkindlustusameti ja hoolekandeasutustega valmistavad ette taotluse ja riskihaldusplaani, mis esitatakse valitsusele.

Sotsiaalkindlustusamet ootab taotlusi lisarahastuseks nendelt hooldekodudelt, kus on levinud nakkus ning kus pole veel lõpetatud vaktsineerimisi kahe doosiga. Edaspidi vaadatakse iga taotluse esitanud hooldekodu puhul eraldi, kas hooldekodus on tehtud kahe doosiga vaktsineerimised kõigile klientidele ja töötajatele, kes seda on soovinud. Kuna tööjõukulude katmise meede oli kavandatud olukorra, kus hooldekodude töötajaid ja kliente ei olnud võimalik vaktsiini puudumise tõttu võimalik viiruse eest kaitsta, siis tänaseks on olukord muutunud ja vaktsiin on neile riigi poolt tehtud kättesaadavaks.