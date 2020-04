Valitsus annab kohalikele omavalitsustele lisaeelarvest 130 miljonit

Saarvaldadele mõeldud 3 miljoni jaotamisel on baastoetus 40 000 ja üle jääv osa jaotatakse kõikide saarvaldade vahel proportsionaalselt nende elanike arvule.Kohalik omavalitsus võib toetuse vahendeid kasutada uuteks investeeringuteks, remondikuludeks, lammutuskuludeks ja nendega seotud muudeks kuludeks. Vajalikud lepingud peavad olema ära sõlmitud selle aasta jooksul, kuid tööd võivad lõppeda ka järgmisel aastal.

Kohalike teede hoiu toetuseks lisandunud 30 miljonit eurot jaotatakse sama valemiga, kui põhieelarvega antud 29 miljonit teede hoiuks. Seega iga omavalitsuse riigipoolne toetus teedele ja tänavatele kasvab veidi rohkem kui kaks korda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul eraldatakse korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimistoetuseks 73 miljonit eurot. Korterelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud kõikidele korteriühistutele ja kohaliku omavalitsuse üksustele, väikeelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud kõikidele väikeelamute omanikele.

Lammutustoetuseks on planeeritud 5 miljonit eurot. Meede on suunatud kohaliku omavalitsuse üksustele. Korterelamu rekonstrueerimise regionaallaenuks on planeeritud 22 miljonit eurot. Meede on suunatud korteriühistutele, mis asuvad madala kinnisvara turuväärtusega piirkondades (sh maapiirkondades) ega saa pangast rekonstrueerimiseks laenu või kellele pakutakse seda ebasoodsatel tingimustel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!