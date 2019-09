Valitsus annab aktsiisisoodustuse tubakale ja väikepruulijaile

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile seadusemuudatused, millega langetatakse sigarettide tulevaks aastaks kavandatud kümneprotsendine aktsiisitõus viiele protsendile ja tõstetakse õlle väikepruulijate tootmismahu piirmäära.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on valitsus võtnud eesmärgiks viia aktsiisid optimaalsele tasemele. "Suvel langetasime alkoholi aktsiisi, nüüd on järg sigarettide käes. Kiire palgakasvu tingimustes on mõningane aktsiisitõus vajalik, et ei kasvaks tarbimine, kuid maksuraha laekumise tagamiseks ja piirikaubanduse ohjamiseks vähendame sigarettide aktsiisitõusu poole võrra," ütles ta.

Muudatuse tulemusena on uus aktsiisisumma sigaretipaki kohta järgmisel aastal 2,191 eurot ja sigarettide keskmine jaehind kasvab eeldatavasti selle aasta 4,09 eurolt tuleval aastal 4,27 euroni.

Sigarettide aktsiisi tõstetakse 5% ka aastail 2021-23. Suitsetamistubaka aktsiisitõusu järgmiseks aastaks ei muudeta ja aktsiisi tõstetakse ligikaudu 8,3 protsenti 2021. aastal, et see moodustaks kaks kolmandikku sigarettide 2021. aasta minimaalsest aktsiisisummast. Lisaks tõuseb suitsetamistubaka aktsiis 5% aastail 2022 ja 2023.

Õlle väiketootmise soodustamiseks võimaldab riik soodusmääraga aktsiisi kasutada kuni 1,5 miljoni liitrise tootmise puhul. "Seda soodustust on nii mõnigi tootja pikisilmi oodanud, et oma tootmist laiendada. Teisalt on väiketootjate õlu nišitootena üldiselt niigi kallim ja soodusmäär tarbimist kasvatada ei tohiks," märkis minister Helme.