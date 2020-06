Välisturistid on tasapisi taas Eestit leidmas

Kui eelmise aasta juunis moodustasid 70 protsenti Pärnu spaahotelli Viiking külalistest soomlased, siis nüüd on suurim osakaal siseturistidel, kellele järgnevad lätlased, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Pärast 15. juunit, mil Soome avas oma piiri Eestiga, on järjest enam hakanud naasma ka külalised sealt.

“Vaikselt, vaikselt hakkavad ka soomlased meie linnapilti tagasi tekkima, nii ka meie majas — pigem noorem soomlane, kes ehk tuleb rohkem randa ja head sööki ja majutust nautima. Meie põhiline, seenior-soomlane pole kunagi suvel reisinud, pigem ikka sügisel ja loodame, et sügisel me kohtume meie püsiklientidega taas,” rääkis Pärnu spaahotelli Viiking tegevdirektor Kairi Lusik.

Tallinna Radisson Blu hotelli täituvus on veidi üle 20 protsendi mis on umbes neli korda vähem kui aasta tagasi, kuid siiski parem kui mitte midagi. Lõviosa külastajatest moodustavad soomlased.

“Juba esimesel nädalavahetusel — 19.-21. juuni — me nägime olulist kasvu, aga see oli seotud sellega, et 19. juuni oli Soomes vaba päev,” ütles Radisson Blu Sky hotellijuht Vitali Makejev.

Tallinki teatel kasvas reisijate arv Tallinna-Helsingi liinil umbes 300 reisijalt 3000-ni mai keskel, kui piir avati pendelrändajatele. Suurem tõus algas taas juuni keskel, kui piir turismireisidele avati. 18., 19. ja 21. juunil oli päevas üle 10 000 reisija, kelle reisihimu koroonahirm ei pärssinud.

