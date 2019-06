Välisminister Urmas Reinsalu vihastas välja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi

"Olen andnud välisministeeriumile korralduse koostada variandid erinevateks tegevustest pärast eilset otsust, et näidata selgelt meie ja sarnaselt mõtlevate riikide jäika rahulolematust, mõjutada Euroopa Nõukogu kui organisatsiooni ning rakendada tasakaalustavaid Venemaa agressiooni vastustavaid samme. Just lõpetasin telefonivestluse selles küsimuses Leedu kolleegiga. Erinevad tegutsemisvariandid on laual, me töötame nendega," jätkas Reinsalu.

"Välisministrina tõin ENPA ja Venemaa probleemi hoiatusena laulale läinud nädalal Luksemburgis toimunud Euroopa välisministrite koosolekul, kus kutsusin koos Poola kolleegiga üles hoopis pikendama Euroopa Liidu teatud sanktsioone kuu kuu asemel aastani ning seoses hiljutiste eskaleerivate sammudega pikendama sanktsioneeritavate nimistut. Samuti käsitlesime seda teemat Balti ja Beneluxi välisministrite koosolekul."

Tema hinnangul on pärast ENPA hääletust tekkinud "moraalne vaakum", mida ei ole võimalik ignoreerida. "Lugesin just Riigiduuma liikme Slutski praalivat avaldust, et Assamblee hääletusega astuti samm selles suunas, et tunnustada Krimmi kuuluvust Venemaale," lõpetas Reinsalu.