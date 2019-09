Välisminister Urmas Reinsalu: vangide vahetus ei tähenda, et Venemaa olemuslik suhtumine oma agressiooni oleks kuidagi muutunud

"Vangide vahetus on kindlasti positiivne sündmus. Kuid iseseisvalt ei tähenda see fakt olemuslikku pööret Ukraina konflikti lahendamisel, kuid võib luua võimaluse liikuda edasi," ütles Reinsalu Delfile antud kommentaaris.

Küsimusele, kas vangide vahetust võib pidada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi töövõiduks, vastas Reinsalu, et Zelenskõi on viimaste kuude jooksul järjepidevalt nõudnud eeltingimusena Kertši väinas kinni peetud Ukraina meremeeste vabastamist. "Nüüd see juhtus ning muidugi on tema nii selgel sõnumil tugev kaal," sõnas välisminister.

"Selle eeltingimuse sisuline täitmine peaks samuti tegema võimalikuks ka Normandia formaadis tippkohtumise, kus saaks arutada Minski lepete täitmist. Samas on viimase viie aasta jooksul olnud ka varem positiivseid pöördeid võimaldanud momente, mis on siiski raugenud (erinevad relvarahud, Minski lepped ise jne)," märkis Reinsalu.

Ta tõi välja, et vange on iseenesest ka varem vahetatud, nendest kuulsaim oli piloot Nadia Savtšenko juhtum.

"Eesti seisab selle eest, et Ukraina taastaks kontrolli oma territooriumi üle. Võimalikke arenguid lähinädalail arutasin ma kolmapäeval ka uue Ukraina välisministriga," lisas Reinsalu.

Küsimusele, miks Venemaa vangide vahetamisega nõustus, vastas Reinsalu, et see on järelikult tema arusaama järgi tema huvidele vastav.

"Kindasti ei saa sellest mingilgi juhul välja lugeda seda, et Venemaa olemuslik suhtumine oma agressiooni oleks kuidagi muutunud," rõhutas Reinsalu.

Kokku vahetati 70 vangi