Välisminister Urmas Reinsalu: kutsume Türgit üles oma ühepoolset sõjalist aktsiooni lõpetama

"Oleme mures seoses Türgi sõjalise operatsiooniga Kirde-Süürias, mis kahjustab veelgi terve regiooni stabiilsust. Kutsume Türgit üles oma ühepoolset sõjalist aktsiooni lõpetama ning hoiduma tsiviilohvritest ja humanitaarolukorra edasisest halvenemisest," ütles Reinsalu.

"Meie NATO liitlasel Türgil on kahtlemata julgeolekumured seoses terrorismiga, kuid pingetele regioonis tuleks otsida poliitilist ja diplomaatilist lahendust," rõhutas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on ilmselge, et pikalt kestnud Süüria konfliktile tuleb leida poliitiline lahendus ÜRO raames tehtavate jõupingutuste kaudu. "Küll võib alanud sõjaline operatsioon neid jõupingutusi tõsiselt kahjustada ja Daesh’ile uut jõuda anda. Türgi on Euroopale oluline partner rändevoogude tõkestamisel. Türgis endas on miljonid Süüria pagulased, kes on sinna põgenenud sõja eest ning nende tagasipöördumine peab olema turvaline ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega."

Türgi väed alustasid täna Süüria põhjaosas pealtungi, mis võib viia otsesesse konflikti kurdide juhitud vägedega, mis on USA liitlased.

Pealetungist andis teada Türgi president Recep Tayyip Erdogan. Türgi ajakirjanduses avaldatud plaani järgi alustatakse rünnakut droonide, lennukite ja suurtükiväe löökidega, siis sisenevad kurdide territooriumile põhja ja lääne poolt Türgi väed ja nende Süüria mässulistest (türkmeenid ja araablased) liitlased. Maavägede sissetungi oodatakse kolmapäeva õhtul või öösel.

Rünnaku on hukka mõistnud Saksamaa, Prantsusmaa ja Venemaa, samuti Süüria ametlik valitsus.