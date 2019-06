Välisminister Urmas Reinsalu arutas Gruusia välisministriga ENPA küsimust: Eesti rahvas on teiega

„Selliste halbade otsuste ajal on Eesti rahvas teiega. Venemaa rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumised Gruusia okupeeritud aladel on selgelt vastuolus Euroopa Nõukogu põhimõtetega, meie kohus on vankumatult tõkestada Venemaa agressiooni Gruusias,“ sõnas Reinsalu. Ta kinnitas, et Eesti toetab Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Räägiti ka meeleavaldustest Tbilisis. Reinsalu avaldas heameelt, et 21. juuni öösel meeleavaldusel kasutatud vägivalla osas on algatatud uurimine. Välisminister rõhutas, et ainuke edasiviiv lahendus on kõiki osapooli hõlmav poliitiline dialoog. Ta avaldas lootust, et osapooled tegutsevad rahumeelselt ja Gruusia laiematest huvidest lähtuvalt.

Ühtlasi mõistis Reinsalu hukka sanktsioneerivad meetmed, millega Venemaa proovib Gruusiat majanduslikult mõjutada.