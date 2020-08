Välisminister Reinsalu vestles Valgevene välisministri ja opositsiooniliidriga

Tänases telefonivestluses Valgevene välisministri Vladimir Makeiga kutsus Urmas Reinsalu Valgevene ametivõime vabastama kinnipeetud meeleavaldajad ning vältima vägivalla kasutamist rahumeelsete protestijate suhtes.

Reinsalu selgitas Eesti Vabariigi positsiooni Valgevene valimiste mittetunnustamise küsimuses ning pidas oluliseks, et poliitiline dialoog Valgevenes viiks kokkulepe saavutamiseni uute valimiste läbiviimiseks.

Ministrid kõnelesid ka OSCE initsiatiivist poliitilise kriisi lahendamiseks ning välisminister Reinsalu avaldas lootust, et Valgevene ametivõimud toetavad seda algatust. Urmas Reinsalu kinnitas, et Eesti jaoks on oluline Valgevene riiklik iseseisvus. Samuti selgitas minister Reinsalu Eesti Vabariigi motiive Valgevene kriisi arutelu läbiviimisel ÜRO julgeolekunõukogus.

Ühtlasi vestles Reinsalu telefoni teel Valgevene presidendivalimistel kandideerinud Svetlana Tsihhanovskajaga.

Reinsalu selgitas Tsihhanovskajale Eesti seisukohti ning rõhutas vajadust leida kriisile Valgevenes lahendus läbi poliitilise dialoogi, mis viiks uute ja vabade valimiste korraldamiseni. Minister Reinsalu väljendas muret kriminaalmenetluse algatamise uudise üle Valgevene koordinatsiooninõukogu liikmete suhtes.

Tsihhanovskaja tänas Eesti riiki ja rahvast tugeva toetuse eest, et lahendada Valgevene kriis rahumeelselt ning demokraatiat ja inimõigusi kaitstes.