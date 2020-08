Välisminister Reinsalu vestles Valgevene välisminister Vladimir Makeiga

Tänases telefonivestluses Valgevene välisministri Vladimir Makeiga kutsus Urmas Reinsalu Valgevene ametivõime vabastama kinnipeetud meeleavaldajad ning vältima vägivalla kasutamist rahumeelsete protestijate suhtes.

Reinsalu selgitas Eesti Vabariigi positsiooni Valgevene valimiste mittetunnustamise küsimuses ning pidas oluliseks, et poliitiline dialoog Valgevenes viiks kokkulepe saavutamiseni uute valimiste läbiviimiseks.

Ministrid kõnelesid ka OSCE initsiatiivist poliitilise kriisi lahendamiseks ning välisminister Reinsalu avaldas lootust, et Valgevene ametivõimud toetavad seda algatust. Urmas Reinsalu kinnitas, et Eesti jaoks on oluline Valgevene riiklik iseseisvus. Samuti selgitas minister Reinsalu Eesti Vabariigi motiive Valgevene kriisi arutelu läbiviimisel ÜRO julgeolekunõukogus.