Välisminister Reinsalu: Venemaa kasutab koroonakriisi ära ning õõnestab Ukraina terviklikkust

"Olukord Donbassis, kus suur osa elanikkonnast on eakamad ja seega koroonaviiruse riskigrupis, on äärmiselt murettekitav. Relvarahu Donbassis ei pea. Viiruse ettekäändel ei lase Venemaa mahitatud separatistid Donbassi OSCE missiooni, ÜRO agentuuride ega Punase Risti vaatlejaid. Samuti on väga suuri raskusi humanitaarabi jõudmisel regiooni. See kõik on otseses vastuolus ÜRO peasekretäri esitatud üleilmse relvarahu ja piiranguteta humanitaarabi üleskutsega," sõnas Reinsalu.

Välisministri sõnul vajab Ukraina praeguses olukorras eriti Euroopa Liidu ühemõttelist ja selget toetust. "Sanktsioonid Venemaale peavad paika jääma. Meie kõigi ühine võitlus koroonaviirusega ei tähenda, et peaksime rahvusvahelise õiguse rämeda rikkumise puhul silma kinni pigistama. Venemaa järjekordne samm Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamisel – raudteeühenduse rajamine üle Kertši silla – nõuab Euroopa Liidult konkreetset reaktsiooni," rõhutas Reinsalu.

Reinsalu tõi välja, et ka ÜRO Julgeolekunõukogus hoiab Eesti Ukraina küsimust tähelepanu all ning korraldas alles eelmisel kuul mitteametliku kohtumise, mille teema oli halvenev inimõiguste olukord Krimmis. Mais on Eesti Julgeolekunõukogu eesistuja ja plaanib selle raames arutada ka julgeolekuohte Euroopas.

Reinsalu tunnustas Ukrainat selle eest, et hoolimata lisaressursse nõudva koroonakriisiga tegelemisest pööratakse jätkuvalt tähelepanu demokraatlike protsesside juurutamisele.

Kohtumisel andis Ukraina välisminister ülevaate olukorrast Ukrainast ning arutati võimalusi, kuidas Euroopa Liit saab Ukrainat praegusel ajal toetada.

