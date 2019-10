Välisminister Reinsalu: vaid Lääneriikide ühtsus suudab tagada meie õiguste kaitse

Välisminister Reinsalu rõhutas oma kõnes transatlantilise ühtsuse ja julgeolekukoostöö olulisust ning lisas, et olukorras, kus maailm muutub Lääne demokraatlikule elukorraldusele aina ohtlikmaks, on NATO poliitiline ja sõjaline tugevdamine vältimatu. " Vaid Atlandiülest koostööd tugevdades saame kindlustada, et Lääne demokraatia elab 21. sajandi üle ja jääb edukaks ka kaugemas tulevikus,“ sõnas minister.

Välisministri sõnul on NATO saavutanud viimastel aastatel palju, nii kaitsekulutuste kui kollektiivkaitse tugevdamise mõttes, kuid pingutamist tuleb jätkata. „Töö kollektiivkaitse tugevdamisel ei tohi lõppeda. Vajame edasiminekut NATO vägede valmiduses ja otsusetegemise kiiruses, planeerimises ja õppustes, suutlikkuses ka kriisi korral sõjaliselt tugevdada kõiki Alliansi piirkondi,“ lisas minister. Reinsalu sõnul on USA aktiivne osalus Euroopa julgeolekus kriitilise tähtsusega.

Täna toimub minister Reinsalul kohtumine Ameerika Ühendriikide riikliku julgeolekunõuniku Robert O’Brieniga, kellega on samuti plaanis arutada transatlantilise koostöö ja regionaalse julgeoleku küsimusi.

Lisaks osaleb välisminister mõttekoja Atlantic Councili korraldatud ümarlaual, mille fookuses on Kolme mere algatus ning järgmisel aastal Eestis toimuv tippkohtumine.