Välisminister Reinsalu: ÜRO julgeolekunõukogu liikmena saab Eesti maailmakaardil palju suuremaks

Välisministeerium

Reedel New Yorgis toimunud ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliste liikmete valimistel sai Eesti mandaadi olla selle liige aastatel 2020–2021. Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et tegemist on ajaloolise sündmusega ja Eesti diplomaatia suurpäevaga. ÜRO julgeolekunõukogu liikmeksolek teeb Eesti maailmakaardil palju suuremaks.