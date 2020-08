Välisminister Reinsalu: suursaadik Tiido soovis lahkuda juba ammu. Ma ei nõustu tema diagnoosiga Eesti-Soome suhete kohta

"Ministeerium on tegelenud uue tugeva saadiku leidmisega ning eeldatavasti peaks uus saadik asuma ametisse varasügisel," teatas Reinsalu, tänades ühtlasi Tiidot pikaaegse teenistuse eest välisministeeriumis.

"Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja nii ka Harri Tiidol suhtumises sellesse valitsusse. Demokraatlikus riigis viib välispoliitikat ellu valitsus Riigikogu mandaadi alusel. Kui Harri Tiido leidis, et ei saa teenistuses veel aasta jätkata, siis oli see tema langetatud aus valik," tõdes välisminister.

Reinsalu märkis, et ta ei ole aga nõus "Tiido avaldatud diagnoosiga Eesti-Soome suhete kohta". Tiido ütles nimelt usutluses Ylele, et valitsuse ühe osapoole, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) seisukohad on Eesti rahvusvahelist mänguruumi vähendanud ning mõjutanud ka Eesti ja Soome suhteid halvemuse suunas.

"Meie erisuhe Soomega on suur aare ja mõni kohatu avaldus läinud aastast seda ei ole vääranud, ehkki oleks võinud olemata olla. Meie riikide peaministrid suhtlesid intensiivselt nii eelmise valitsuse ajal, mil korraldati lausa ajaloolise pretsedendina valitsuste ühisistung, kui ka praegu. Peaministrid helistavad üksteisele ja suhtlevad otse. Sama käib ka välisministrite suhtlemise kohta. Seda eriti koroonakriisi ajal," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

"Minu kolleeg on ise öelnud, et enim suhtles ta kriisi ajal oma Eesti kolleegiga ja sama võin mina öelda. Oleme suvel arutanud ka uusi algatusi meie kahepoolsetes suhetes, mida plaanime," teatas ta "Liigutavamad näited meie rahvaste sõpruse kohta viimasel ajal on Tartu Rahu 100. aastapäeva pidustused, kus osales kõnega Soome välisminister ning hiljutine diplomaatiliste suhete sajandi tähistamine mõlemas riigis."

"Hinnang, et Eesti valitsus on parempoolsem kui Soome valitsus ning see kitsendab suhteid, ei ole minu meelest mehhaaniliselt riikidevahelistesse suhetesse ülekantav. Euroopas on üldjuhul koalitsioonivalitsused ning ehkki poliitikud suhtlevad oma poliitilistes perekondades üle riikide, on riikide suhted olemuslikult erinev asi, kuna rajaneb riikide huvidel ja koostööl, mis kulgevad kaugelt üle valimistsüklite," märkis Reinsalu.