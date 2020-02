Välisminister Reinsalu osaleb täna vastuolulise usuvabaduse alliansi loomisel

Väljaanne Politico peab usuvabaduse allianssi ebamugavaks liiduks, kuna see ühendab presidendi kõige ägedamad vastased ja tulisemad toetajad. Kuigi USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on usuvabaduse edendamisel teinud edusamme, leiavad kriitikud, et paljude riikide puhul kehtivad topeltstandardid. Näiteks kritiseerib Trumpi administratsioon kiiresti usuvabaduse rikkumisi riikides, mida ta peab vastasteks, nagu näiteks Hiina ja Iraan. Sageli vaikitakse, kui sarnased rikkumised leiavad aset riikides, mida ta peab oma partneriteks nagu Saudi Araabia.

Eesti Päevaleht kirjutas sügisel, et Pompeo suunas alliansi teraviku paljuski just maailmas haaret laiendava rivaali Hiina vastu, mis viib ellu laialdast ahistamiskampaaniat islamiusku uiguuri rahvusvähemuse vastu.

Algatusega on kutsutud liituma ligi 40 riiki üle maailma, meie lähipiirkonnast ühinevad näiteks kõik Balti riigid ja mitmed teised Euroopa riigid. ERR kirjutab, et alliansi loomisel osalevad rohkem kui 20 riigi esindajad. Nende seas on ka umbes pooled Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid välisministri tasemel peaks lisaks Eestile kohale saabuma veel ainult Poola, Ungari ja Läti.

Varem on Eesti ühinenud ka näiteks ajakirjandusvabaduse ja internetivabaduse koalitsioonidega.

Homme võtab Reinsalu osa riiklikust palvushommikusöögist, kus peab kõne president Donald Trump. Lisaks kohtub välisminister esindajatekoja välisasjade komisjoni Euroopa alamkomitee esimehe Bill Keatinguga.