Välisminister Reinsalu oma Gruusia kolleegile: Eesti ei tunnusta kunagi Abhaasia ja Lõuna-Osseetia okupeerimist

„Eesti ja Gruusia on väga lähedased partnerid, meil on hea koostöö pea igas vallas. Jätkame kindlalt Gruusia euro-atlantilise integratsiooni toetamist, sealhulgas läbi meie enda reformikogemuse jagamise,“ sõnas välisminister Reinsalu. Välisministri sõnul on oluline aga reformiprotsessiga jõudsamalt edasi liikuda.

Välisminister Reinsalu kinnitas oma kolleegile, et ka Eesti uue valitsuse prioriteediks on Gruusia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamine. „Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on Gruusia lahutamatud osad ning seda tuleb austada. Eesti ei tunnusta kunagi nende alade okupeerimist,“ rõhutas ta.

Välisministritel avaneb esimene võimalus kohtuda Brüsselis 14. mail toimuval Idapartnerluse kõrgetasemelisel konverentsil, mis on pühendatud idapartnerluse 10. aastapäevale.

Välisminister Zalkaliani edastas kõne käigus oma õnnitlused äsja ametisse astunud Eesti välisministrile.