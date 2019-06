Välisminister Reinsalu: oleme valmis tooma Kolme mere tippkohtumise Eestisse

Kolme mere algatus (Three Seas Initiative), mille tippkohtumist soovib Eesti korraldada, on presidentide tasemel toimiv mitteametlik foorum. See ühendab kahteteist Aadria, Lääne- ja Musta merega piirnevat Euroopa Liidu liikmesriiki, milleks on Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia.

„Eesti jagab täielikult Kolme mere algatuse eesmärke, mille seas on Lääne-, Musta ja Aadria mere regioonide senisest kiirema arengu tagamine läbi transpordi-, energia- ja digiühenduste rajamise regiooni riikide vahel. See annab ühtlasi regioonile poliitilist nähtavust ning aitab kaasa üldisele heaolu kasvule Euroopa Liidus,“ sõnas välisminister Reinsalu.

„Oleme otsustanud tuua järgmisel aastal Kolme mere tippkohtumine Eestisse. Olles selle algatuse kõige põhjapoolsem riik, mõistame me väga hästi, kui oluline on ühendada Euroopat nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne telgedel. Suurem sidusus on ka meie julgeoleku garantiiks,“ sõnas Reinsalu. Ta lisas, et Eesti soovib näha lisaks paremat koostööd digitaalse ühisturu ja andmete vaba liikumise küsimustes, mis aitab kaasa ELi konkurentsivõime tõstmisele.

Kolme mere algatuse autorid on Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarović ja Poola president Andrzej Duda. Esimene Kolme mere tippkohtumine toimus Dubrovnik Forum 2016 raames 25.08.2016.