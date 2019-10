Välisminister Reinsalu: ma pole nõus Reitelmanni väitega, et ENPA on jututuba

ETV "Esimeses stuudios" rääkis Reinsalu, et muidugi peab oma sõnu valima ja hiljem võivad need sõnad valusalt tagasi lüüa. "Ma arvan, et see on õppetund sellest," kommenteeris Reinsalu Reitelmanni tänast intervjuud.

Kuku raadio saatejuhi küsimuse peale, kas ta on ENPA tegemistega täpsemalt kursis, teatas Reitelmann: "Ma olen väga üldmääraselt või selliselt uduselt kursis, aga nüüd ma tunnen, et mul on põhjust ennast nagu hästi kurssi viia sellega."

Ta jätkas: "Loomulikult ma tean üldiselt, et see on suht mõttetetu jututuba, kus võib ju käia, aga sellest kasu on minimaalne."

Reinsalu toonitas õhtuses "Esimeses stuudios": "Ma ei ole nõus Urmas Reitelmanni väitega, et ENPA on jututuba. Kui Venemaa on sinna naasnud, tuleb seal tõsist tööd teha." Minister arutles, kas nüüd langeb Eesti kohale suur häbi, et Reitelmann on ligi 700 delegaadi seas. "Ei, see on läbilõige nendest parlamentidest, mida inimesed on valinud, seal on parlamentide esindajad, mitte kardinalid." Reinsalu arvas, et nüüd tuleb Reitelmannil kodutöö ära teha ja ENPA tegemistega end kurssi viia, pääsu pole.

Reitelmanni kandidaatuur tekitas ennekõike opositsioonis vastuseisu, kuna ta nimetas mõni aasta tagasi venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks".

Reitelmanni toetati täna väliskomisjonis häältega 7-6 ehk koalitsioonisaadikud toetasid teda ühehäälselt.