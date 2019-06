Välisminister Reinsalu kohtub homme Euroopa liidu kolleegidega

„Seekordne kohtumine keskendub suuresti olemuslikule küsimusele: kuidas tagame selle, et Euroopa Liit ajaks oma välispoliitikat ühtselt ja tõhusalt. Euroopa tugev ja selge hääl välispoliitilistes küsimustes on laias maailmas meie julgeoleku üheks olulisimaks garantiiks. Eesti jaoks on tähtis, et EL-i ühise välispoliitika kujundamisel oleksid kõik liikmesriigid jätkuvalt võrdselt kaasatud,“ ütles välisminister kohtumise eel.

Kohtumisel hinnatakse üheskoos EL-i kaitseministritega 2016. aastal vastuvõetud EL-i globaalset strateegiat ja arutatakse, kui edukalt on Euroopa Liit viimase kolme aasta jooksul tugevdanud oma häält maailmas ja aidanud lahendada julgeolekualaseid kriise.

Reinsalu plaanib arutelul rõhutada nii tiheda Euro-Atlandi koostöö vajalikkust Euroopa julgeolekule kui ka solidaarse Venemaa-suunalise poliitika tähtsust.

„Pärast Krimmi okupeerimist on Euroopa Liit olnud üks olulisemaid toetajaid Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Sanktsioonid on jätkuvalt üks tõhusamaid vahendeid rahvusvahelise õiguse rängale rikkumisele reageerimiseks ja peame praegust ühist liini jätkama seni, kuni Venemaa teeb konkreetseid samme Minski kokkulepete täitmiseks ja olukorra deeskaleerimiseks,“ rõhutas Reinsalu.

„Selles kontekstis pöörab Eesti suurt tähelepanu atlandiülesele ühtsusele ja NATO-EL koostöö tõhustamisele,“ lisas ta.

Samuti arutatakse olukorda Sudaanis, kohtutakse Jordaania välisministriga ja lahatakse teisi päevakajalisi teemasid. Täna õhtul võtab välisminister osa Balti-Beneluxi riikide välisministrite õhtusöögist.