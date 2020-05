Välisminister Reinsalu: Eesti on esimene riik, kes saab Jaapanilt COVID-19 raviks kasutatavat ravimit Avigan

"See, et Eesti saab Jaapanilt ravimit Avigan, on väga hea näide rahvusvahelisest koostööst kriisiolukorras," ütles välisminister Urmas Reinsalu. "Vestlesin neljapäeval oma Jaapani kolleegi Toshimitsu Motegiga ning tänasin teda," lisas välisminister.

Avigani on välja töötanud Jaapani farmaatsiaettevõte Fujifilm Toyama Chemicals kasutamiseks gripiravimina. Pandeemia puhkemise järel on välisministeerium koostöös ravimiametiga uurinud võimalusi Avigani saamiseks, ravimiuuringus osalemiseks ning potentsiaalseks kasutamiseks COVID-19 raviks.

Ravimiuuringutes osalemiseks ja eksperimentaalseks kasutamiseks on Avigani Jaapanilt COVID-19 ravis testimiseks palunud rohkem kui 80 riiki.

Inimuuringuteks mõeldud ravimi väljastas Jaapan rahvusvahelise koostöö raames tasuta, Eestil on kohustus jagada Jaapaniga kliiniliste uuringute tulemusi.