Välisminister Reinsalu arutas Soome, Poola ja Türgi kolleegidega kahepoolseid suhteid

"Eesti suhted Soomega, meie vennasrahvaga, on väga head. Koostöö on põimunud läbi mitme valdkonna. Meie ühiseks eesmärgiks on edasi arendada ühiseid infrastruktuuri ja digiprojekte, mis lihtsustavad meie inimeste ja ettevõtete igapäevast toimetamist,“ ütles Reinsalu. Samuti tänas välisminister Reinsalu oma Soome kolleegi õnnitluste eest uues ametis ning soovis edu Soome eesistumiseks Euroopa Liidu Nõukogus.

Telefonikõnes Poola välisministriga kinnitas Reinsalu tihedaid kahepoolseid suhteid mitmel alal. „Julgeoleku teemadel on Poola vaidlematult Eesti üheks võtmepartneriks ja olulisemaks mõttekaaslaseks rahvusvahelisel areenil ning seda koostööd saame kindlasti koos veel edasi viia,“ sõnas minister.

Reinsalu tõi vestluses esile veel Euroopa Liiduga liitumise olulisust 15 aastat tagasi ning õnnitles Poola valitsust ja rahvast selle olulise tähtpäeva puhul. Samuti räägiti Euroopa tulevikust ja selle ühisest arendamisest. „Euroopa Liit peab jääma rahvusriikide liiduks,“ sõnas minister.

Samuti kõneles täna Eesti välisminister Türgi välisminister Mevlüt Çavusoğluga ning kinnitas, et Eesti jaoks on Türgi puhul tegemist olulise strateegilise liitlasena NATO-s ning meie riikide vahelised suhted on head ja sõbralikud.

Täna õhtupoolikul helistab Urmas Reinsalule ka Leedu kolleeg Linas Linkevičius, kellega arutletakse regionaalne julgeoleku ning paremate ühenduste tagamise teemadel. „Meie prioriteediks on säilitada ja tugevdada nii meie julgeolekut kui ka transpordi- ja energiaühendusi regioonis. Seda saame teha kõige edukamalt just nimelt ühiselt," ütles Reinsalu kõne eel.