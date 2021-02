Välisminister Eva-Maria Liimets: Navalnõi tuleb viivitamatult vabastada! Kui mitte, peavad järgnema sanktsioonid

"Seoses eile Aleksei Navalnõile määratud 3,5-aastase reaalse vanglakaristusega mõistame hukka Venemaal jätkuva jõhkra inimõiguste rikkumise ja nõuame Navalnõi kohest tingimusteta vabastamist," ütleb välisminister oma avalduses. "Peame äärmiselt küüniliseks ja ebainimlikuks Navalnõi arreteerimist naasmisel Venemaale pärast paranemist rängast mürgitusest. Samuti on lubamatu tema kinnipidamisest ajendatud meeleavaldustel osalenud rahumeelsete inimeste massiline julm ja elementaarseid õigusnorme eirav kohtlemine."

Minister selgitab, et Venemaa naaberriigina jälgib Eesti murega Venemaal süvenevat hirmuõhkkonna loomist ja peab ainsaks võimalikuks lahenduseks inimõiguste, sealhulgas väljendus- ja kogunemisvabaduse austamist. "Euroopa Inimõiguste Kohus on andnud oma hinnangu, mille kohaselt oli Aleksei Navalnõi algne süüdimõistmine meelevaldne ja ilmselgelt põhjendamatu. Seda teravamalt on Venemaa tegevus vastuolus riigi rahvusvaheliste kohustustega. Meenutagem, et alles hiljuti taastati Venemaa delegatsiooni volitused Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, mida Eesti delegatsioon pidas selgelt enneaegseks," selgitab välisminister.

Ta rõhutab, et kui Navalnõid viivitamatult ei vabastata ja rahumeelseid meeleavaldajaid ei kohelda õiglaselt, tuleb ka Euroopa Liidul resoluutselt reageerida. See tähendab ka sanktsioonide kehtestamist kirjeldatud episoodide eest vastutavate isikute suhtes. "Senised sanktsioonid on olnud asjakohased ja tõhusad ning aidanud mitmel pool ära hoida halvima. Jätkame tähelepanelikult arengute jälgimist ning konsulteerime pidevalt liitlaste ja partneritega, et leida sobivad ja mõjuvad lahendused."