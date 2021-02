Välisminister Eva-Maria Liimets Borrelli Moskva-visiidist: kahetsusväärne ja pettumustvalmistav

Nagu paljud poliitikud ja analüüsijad enne teda, peab ka Liimets kohtumise ajastust halvaks.

"Ütlesin juba enne visiiti, et selle toimumise üheks eeltingimuseks peaks olema võimalus kohtuda Aleksei Navalnõiga," avas välisminister eelnevaid ootuseid Borrelli visiidi suhtes. "Kahjuks on Navalnõi endiselt vanglas ja talle inkrimineeritakse juba uut "kuritegu". Vähemalt oleks võinud kohapeal kaaluda kohtumist Aleksei Navalnõi abikaasa, või kui see ei oleks osutunud võimalikuks, siis mõne Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) esindajaga."

Liimets taunis 2. veebruaril Venemaa kohtuotsust, millega määrati Navalnõile vanglakaristus. Lisaks nõudis ta sarnaselt teistele Euroopa liidritele ja USAle Venemaa opositsiooniliidri viivitamatut vabastamist.

Selgroost jäi puudu

Välisminister märkis, et Borrellil jäi vajaka Euroopa Liidu seisukohtade kehtestamisest: EL-i välisasjade kõrgel esindajal oleks tulnud markeerida, et meie liidu liikmesriigid - sealhulgas Eesti - on nõudnud Venemaa vastu sanktsioonide kehtestamist inimõiguste süstemaatilise ja laiaulatusliku rikkumise tõttu.

"Samal ühisel pressikonverentsil oleks oodanud, et Euroopa Liidu poolt mõistame selgelt hukka Venemaa jätkuva agressiooni Ida-Ukrainas, Krimmi annekteerimise ja Minski lepete torpedeerimise Venemaa poolt. Kahjuks seda ka ei juhtunud," sõnas Liimets. "On äärmiselt kahetsusväärne, et täpselt kõrge esindaja Moskva-visiidi toimumise ajal kuulutati kolm Euroopa Liidu liikmesriigi diplomaati Venemaal alusetult persona non grata’deks. Nii andis Venemaa järjekordse signaali, et neid ei huvita sisuline koostöö ja dialoog."

” Pressikonverentsil valmistas pettumuse Eesti suurima liitlase - USA - kritiseerimine.

Liimetsa silmis on küsitavaks käiguks ka Borrelli-poolne õnnitlus Venemaa suunas ning seda nimelt Sputnik-V vaktsiini suhtes. See leidis aset olukorras, kus venelaste vaktsiin kuulutati enneaegselt valminuks. Lisaks tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et Venemaa suunab nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel areenil palju energiat lääneriikide vaktsiinide kritiseerimisse.