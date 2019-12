Välisminister eksis kuupäevadega ja pragas Eesti meediaga kallutatuse pärast

Välisminister kirjutas eile õhtul sotsiaalmeedias, et tema arvates on Eesti meediaväljaanded kallutatud ning suhtuvad pahatahtlikult USA presidenti Donald Trumpi ja Suurbritannia peaminister Boris Johnsonisse.

Reinsalu meelest on sel kaks põhjust: "Mõlemad liidrid on, olgugi erineva taustaga, värvikad ja konservatiivse agendaga liidrid ning meedias peegeldub sõnavõtjate sisuline ideoloogiline vastumeelsus. Teiseks võib paljudel juhtudel põhjus olla selles, et kasutatakse eriti uudislugude puhul nende suhtes kriitilise eelhoiakuga nende koduriigi meediat."

Paistab, et ministrit ajendas postitust tegema Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora juulis ilmunud artikkel "Mees valetas ennast peaministriks", mis seoses eilse Johnsoni visiidiga uuesti Delfi esilehele jõudis. Kõnealuses loos juhiti tähelepanu lugematutele kordadele, mil Johnson on avalikkusele valetanud ja sellega vahele jäänud, kuid minister Reinsalu nimetas seda aga "Moora sõimukirjaks Johnsoni kohta." Ühtlasi ajas minister artikli ilmumise kuupäeva segamini ning väitis, et see avaldati spetsiaalselt Johsnoni visiidi puhul.