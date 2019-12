Välisminister: Eesti meedia on Trumpi ja Johnsoni suhtes kallutatud

Välisminister kirjutas eile õhtul sotsiaalmeedias, et tema arvates on Eesti meediaväljaanded kallutatud ning suhtuvad pahatahtlikult USA presidenti Donald Trumpi ja Suurbritannia peaminister Boris Johnsonisse.

Reinsalu meelest on sel kaks põhjust: "Mõlemad liidrid on, olgugi erineva taustaga, värvikad ja konservatiivse agendaga liidrid ning meedias peegeldub sõnavõtjate sisuline ideoloogiline vastumeelsus. Teiseks võib paljudel juhtudel põhjus olla selles, et kasutatakse eriti uudislugude puhul nende suhtes kriitilise eelhoiakuga nende koduriigi meediat."