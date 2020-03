Välisministeeriumi kantsler: reisimise võimalused lõppevad peale kolmapäeva

Saks rõhutas välisministeeriumi soovitust tulla viivitamatult reisilt tagasi Eestisse ja praegu mitte välismaale minna. "Nüüd on ajaaken sulgumas. Reisimise võimalused lõppevad sisuliselt pärast kolmapäeva. Teisipäev on viimane päev, kui need on enam-vähem olemas, siis jäävad lahti vaid üksikud kanalid," ütles kantsler.

Saksi sõnul üritab välisministeerium nõustada eelkõige inimesi, kes on Eesti lähedalt tagasi pöördumas. Kui on oskusi ja teadmisi, siis aidatakse ka neid, kes on kaugetes riikides. Saks ütles, et kuigi välisministeerium püüab anda nii palju nõu, kui oskab, siis tasub reisijatel eelkõige suhelda lennufirmade ja reisiagentuuridega, kellel on kõige täpsem info.

Ta tõdes, et inimestel, kes on praegu reisil kaugetes kohtades, on Eestisse tagasitulek väga keeruline. Pole teada, kaua ja kuhu lennufirmad lendamist jätkavad. "Kuna Eestis levib koroona nii palju, siis peavad Eesti kodanikud, kes teel siia erinevatest riikidest läbi käivad, tõenäoliselt seal karantiini jääma ja juba seepärast ei pääse tagasi," lisas Saks.

Kantsler ütles, et eestlased, kes välismaal hädas on, peaksid saatma endast teate e-posti aadressil konsul@mfa.ee, koos kontaktandmetega.

Välisministeeriumi eriteade

Ministeerium andis laupäeval ülevaate riikidest, kuhu reisides on kehtestatud erimeetmed.

Näiteks on riiki sisenemisel kehtestanud piirangud Albaania, Ameerika Ühendriigid, Austria, Hiina, Hongkong, Leedu, Iisrael, Küpros, Malta, Norra, Pakistan, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Šveits, Taani, Tšehhi, Tuneesia, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa ja Vietnam. Tuleb arvestada, et nendesse riikidesse minnes ei saa sinna siseneda või võib sattuda isolatsiooni või karantiini.