Välisministeeriumi kantsler: pole ühtki märki, et Venemaa sooviks piirilepinguga edasi liikuda

Vseviov ütles "Esimeses stuudios", et Eesti poliitiline valik on soov Eesti-Vene piirilepinguga edasi minna. Samas tõdes ta, et Venemaa sellest huvitatud pole ja ühepoolselt seda teha ei saa, vahendab ERRi portaal.

"Kõik saavad ju aru sellest, et ühte lepingut, mis on sõlmitud kahe osapoole vahel, ei ole võimalik ühel osapoolel ei külmutada ega soojendada. Piirilepingu sündimine või mittesündimine sõltub ka Venemaast ja Venemaa soovist sellega edasi liikuda. Täna ei ole vähemalt mina näinud küll ühtegi märki, et Venemaal oleks vähemalt lähiajal kavatsus selles küsimuses edasi liikuda. Aga mine tea, teinekord on rahvusvahelises elus ka üllatused võimalikud," rääkis Vseviov.

Kolmapäeval avaldatud välisluureameti raport ütleb, et Venemaa suurendab valmisolekut vastasseisuks NATO-ga. Vseviov kinnitas, et Eesti ametkonnad töötavad selle nimel, et siinsed inimesed ei peaks julgeoleku pärast mures olema. Tema sõnul ei tohiks aga samas arvata, et Eesti riik, omariiklus ja julgeolek on iseenesestmõistetavad.

"Selle nimel tuleb pingutada, juba ainuüksi seetõttu, kes me oleme ja kus me asume," lausus ta.