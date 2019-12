Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantslerina alustab tööd Märt Volmer

"Euroopas on Eesti kõige intensiivsemad välissuhted, enamik meie sõpru ja liitlasi ning lõviosa kaubandussuhteid. Seda tuleb hoida ja edasi arendada," ütles Volmer ja lisas, et ka suurem osa meie saatkondadest on samuti Euroopas. "Euroopa Liit on väga suur osa meie igapäevasest elust, Eesti huvides on anda oma panus Euroopa ühtsuse hoidmiseks ning koostöö ja sidususe suurendamiseks," märkis ta.

Volmeri sõnul seisab peatselt ees ka Euroopa Liidu uue pikaajalise eelarve vastuvõtmine, vaja on liikuda edasi laienemispoliitikas ning seista Eesti huvide eest kõnelustel Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle.

Minister Urmas Reinsalu sõnul on Volmeri näol tegu kogenud diplomaadiga, kes oskab kaitsta Eesti huve Euroopa Liidu institutsioonides. "Töökogemus Kopenhaagenis, Ankaras, Peterburis ja Viinis, samuti Tallinnas ministeeriumi peamajas on andnud asekantsleri tööks kindlasti tugeva ettevalmistuse," lisas ta.

Volmer töötas suursaadikuna Kopenhaagenis aastast 2015, enne seda oli ta aastatel 2011–2015 peaministri nõunik rahvusvaheliste suhete ja välispoliitika alal. Aastatel 2008–2011 töötas Volmer välisministeeriumi kolmanda poliitikaosakonna peadirektorina ning aastatel 2004–2008 Eesti suursaadikuna Türgis ja Aserbaidžaanis, asukohaga Ankaras.

Varem on Volmer muu hulgas töötanud Viinis Eesti alalises esinduses OSCE juures, olnud peakonsul Peterburis ja Taanis Eesti saatkonna atašee.

Märt Volmer lõpetas 1990. aastal Tallinna ülikooli kehakultuuri erialal ja aastal 1992 Eesti diplomaatide kooli. Aastal 1996 omandas ta Estonian Business Schoolis magistrikraadi.

Senine Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas asus septembris tööle Euroopa Liidu suursaadikuna Ukrainas.