Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas: Mart Helme võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga

"Vabariigi Valitsuse liige võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Meie diplomaatidel on üha keerulisem rääkida, et poliitika pole muutunud," märgib Maasikas. Ta jagab oma säutsu all eilset Delfi artiklit, kus EKRE juht Mart Helme väljendas heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on valmis nõu andma. "Olen alati valmis jagama kogemusi, mida Ida-Euroopal on pakkuda oma suveräänsuse taastamisel." Loomulikult pidas ta silmas seda, et Suurbritannia Brexiti näol Euroopa Liidust lahkub.

Ratas ja Reinsalu pole Maasikase säutsule vastanud, küll aga reageeris president Toomas Hendrik Ilves. "Valitsus ei valitse iseennast. Seni kuni Eesti valitsus avalikult ei distantseeru sellistest avaldustest, ongi see valitsuse ametlik poliitika, nagu on ametlik poliitika "hobusevargad", "ülekuumenenud naine" jms," märkis ta.

Poliitik Marko Mihkelson lisas omalt poolt: "Eesti välispoliitika on kahjuks üha rohkem muutumas sisepoliitika mängukanniks. Meiesugusel väikeriigil on siin eksimisruum olematu ja valearvestuse hind väga kõrge."

Matti Maasikas töötab hetkel välisministeeriumis asekantslerina. Sel sügisel aga saab temast Euroopa Liidu suursaadik Ukrainas.