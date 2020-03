Välisministeerium välismaal viibivatele eestlastele: kasutage viimast võimalust kodumaale naasta

* Prantsusmaa pikendas eriolukorda 15. aprillini ja liikumispiirangute täitmise kontrolli karmistatakse veelgi. Läbi Prantsusmaa koju tagasipöördumise võimalused ahenevad veelgi: Pariisi Orly lennujaam suletakse 31. märtsil kl 23.59 lennuliikluse järsu vähenemise tõttu. Charles de Gaulle lennujaam jääb avatuks. Alates 27. aprillist väheneb Prantsusmaal ka rongiliiklus, TGV ja Intercités liinidest jääb käiku 7%;

* Läbi Soome koju tulevad eestlased peaksid arvestama, et kui laeva väljumiseni on palju aega, peavad nad ootama lennujaamas. Võimalik on ka ööbida lennujaama hotellis. Soome Uusimaa maakonna piiride ületamise liikumispiirangud hakkasid kehtima täna, 28. märtsi südaööst ning kestavad kuni 19. aprillini. Transiidi eesmärgil on võimalik Uusimaa regiooni siiski liikuda (näiteks Turu sadamast Helsingisse), aga välisministeerium palub võtta kaasa tõendina laevapilet, mis kinnitab, et Eesti on lõppsihtpunkt;

* Transiidivõimalus Leedust on pikendatud kuni 13. aprillini kl 00.01, kuid on lubatud vaid politseieskordi saatel. Transiit on vaja eelnevalt leppida kokku Leedu ametivõimudega, selleks tuleb Eesti kodanikel anda endast märku (nimi, kontakttelefon/e-post, reisidokumendi number) välisministeeriumile: +372 5301 9999. Kehtivaid üleriigilisi piiranguid pikendati kuni 13. aprillini;

*Iirimaal kehtivad alates tänasest, 28. märtsist kuni 12. aprillini karmid liikumispiirangud: kõik inimesed peavad püsima kodudes; erandeid on tehtud üksnes meditsiinitöötajatele ja teistele hädavajalike teenuste osutajatele;

* Slovakkia sulges 27. märtsil määramata ajaks üle 7,5t kaaluvatele veokitele riiki sisenemise Poolast, Tšehhist, Austriast ja Ungarist;

* Ungari piiril peavad rahvusvahelised kaubavedajad läbima kohustusliku tervisekontrolli ja riiki läbides kandma näomaski ning kummikindaid;

* Horvaatias kontrollitakse jätkuvalt kõiki linnade ja asulate vahel liikujaid;

* Tühistatud on suur hulk London-Tallinn lende, mis jätab Eesti kodanikud kauemaks Ühendkuningriiki;

* Juhul, kui viibite USA-s viisavabadusprogrammi raames, peab arvestama, et USAs ei tohi olla üle esialgse 90 päeva. Seega on soovituslik tulla esimesel võimalusel Euroopasse tagasi. Erakorralistel juhtudel (näiteks kui jäädakse haiglasse või kui lend on ilmastikutingimuste tõttu ära jäetud) on võimalus esitada avaldus USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele, et nad kaaluksid eriloa andmist, et pikendada lahkumiskuupäeva 30 päeva võrra (grant of satisfactory departure). Lähima kodakondsus- ja immigratsiooniteenistuse kontori kontaktid leiab aadressil: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office.