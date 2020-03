Välisministeerium välismaa eestlastele: naaske kohe või olge valmis pikaks ajaks välismaale jääma

· Kõikides Saksamaa liidumaades on järgmiseks kaheks nädalaks piiratud väljas liikumist. Igasugused kogunemised nii avalikus ruumis kui eraruumides on keelatud, üleastumiste korral ootab ees rahatrahv.

· Sloveenial on varasemast kuuest Itaalia piiripunktist avatud vaid neli.

· Alates 23.03 kell 00:00 teevad kõik Pekingisse suunduvad rahvusvahelised lennud reisijate eelnevaks kontrollimiseks Hiina-sisese vahepeatuse, kus teostatakse tolli, karantiini ja pagasikontroll.

· Filipiinid leevendasid 22.03. rangeid karantiinireegleid lubades välismaalastel riigist igal hetkel lahkuda, kui selleks toimub lende. Siseriiklikku liikumist see ei lihtsusta: õhus, veel ja maismaal võivad ringi liikuda vaid mundrikandjad, kes täidavad kriitilisi COVID-19 ülesandeid.

· Indias New Delhis ja paljudes teistes osariikides on keelutund kuni 31.märtsini, mida võidakse pikendada. Käigust maas on hetkel ka siselennud, reisirongid ja enamus bussiliine.

· Singapur keelab välismaalaste riiki sisenemise ka tööloa olemasolul ega luba alates 24.03 (kl 00:00) ka transiiti läbi lennujaama.

· Alates 22. märtsist (kl 00:00) ei ole võimalik Eesti-Soome vaheline pendelränne.

· Montenegro on peatanud rahvusvahelised regulaarlennud.

· Bosnia-Hertsegoviinas jäävad kõik saabujad piirile karantiini telkidesse.

· Itaalia karmistas veelgi riigisiseseid liikumispiiranguid, sh õues viibimisele.

· Tai nõuab riiki sisenemisel tervisetõendit.

· Vietnam keelas alates 22. märtsist riiki sisenemise kõigile välismaalastele.

· Rumeenia kehtestas öise liikumiskeelu ja on asunud piire sulgema.

· Taiwan katkestab 24. märtsist kuni 7. aprillini lennuliikluse transiidi.

· Eurooplaste Jaapanisse sisenemise võimalused on praktiliselt lõpetatud, viisad peatatud, uusi viisasid väljastatakse vaid üksikjuhtudel. Jaapanist lahkumine on siiski veel võimalik, võimalik on ka transiit Jaapani lennujaamade kaudu kui selleks ei siseneta riiki, transiiditsoonist eurooplased väljuda ei saa, seega transiit on võimalik vaid sama lennujaama ja sama terminali kaudu.

· Alates 24.03 kl 23.59 keelab Hongkong mitteresidentide sisenemise, sh lennutransiidi.

Juba varem välja kuulutatud erilennud ja -laevareisid: