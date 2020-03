Välisministeerium valgustab, kuidas on lähiajal USAsse reisimisega

Piirangud on esialgu mõeldud 30 päevaks; on võimalus, et neid vajadusel pikendatakse. Reisijate lahkumisele Ameerika Ühendriikidest piiranguid ei seata.

"Kui viibite USAs, siis viiruse tõkestamiseks rakendatavate meetmetega tuleks arvestada terves riigis. Kui Eesti kodanikel tekib koju pöördumisega probleeme, siis palume helistada konsulaarabi hädaabitelefonil: +372 53 01 9999 (24 h)," teatas välisministeerium.

Seoses Maailma Terviseorganisatsiooni poolt koroonaviiruse leviku kuulutamisest pandeemiaks, soovitab välisministeerium tungivalt kaaluda kõigi välisreiside vältimatust. Riigid võivad kehtestada uued piirangud lühikese etteteatamisega ning oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjualadele võib tekkida ootamatult.

Välisministeerium jälgib pidevalt olukorda ning uuendab aktiivselt reisisoovitusi lehel Reisi Targalt

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.

Riskipiirkonnas reisijatel ja riskipiirkonnas elavatel inimestel on haigestumise tõenäosus kõrge. Terviseamet soovitab inimestel, kes on viibinud viiruse levikupiirkonnas, Eestisse saabumisel viibida võimalusel 14 päeva kodusel režiimil.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!