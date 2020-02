Välisministeerium uuris riskipiirkonna laiendamist, terviseamet ei pidanud seda vajalikuks

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo uuris terviseametilt, kas reisihoiatuses tuleks riskipiirkondadena välja tuua veel kolm Aasia riiki: Laose, Vietnami ja Myanmari. Vietnamis on kinnitatud 16 koroonaviirusesse nakatunut, siiski pole 29. veebruari pärastlõunaga ühtgi haigusjuhti kinnitatud Laoses ega Myanmaris.

Välisministeeriumi küsimus lähtus sellest, et Suurbritannia oli just need riigid riskipiirkondadena ära märkinud.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmmo Saar selgitas, et terviseamet lähtub riskipiirkondade määratlemisel epidemioloogilisest olukorrast ja WHO ning ECDC ohuhinnangust. "Ka välisministeerium peaks oma nakkuspuhangut käsitlevate reisisoovituste puhul lähtuma terviseameti kui epidemioloogilist ekspertiisi omava asutuse arvamusest," põhjendas Saar otsust riskipiirkonda mitte laiendada.

Alates 26. veebruarist on EDCD (Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks eelkõige Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea.

Koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga võidakse mitmetes riikides kehtestada lühikese etteteatamisega täiendavaid meetmeid (tervisekontroll riiki sisenemisel, liikumispiirangud, karantiin) haiguse leviku takistamiseks, sealhulgas piirkondades, kus hetkel ei ole kehtivaid liikumispiiranguid ega reisihoiatusi. Oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjusse võib tekkida äkitselt.