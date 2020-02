Välisministeerium toetab viie riigi arengukoostööprojekte enam kui 1,2 miljoni euroga

Ukrainale on taotlusvoorus ette nähtud 400 000 eurot. Selle eesmärk on heade valitsemistavade toetamine, sealhulgas korruptsioonivastane võitlus ja IKT-lahenduste juurutamine avalikus halduses, meedia ja strateegiline kommunikatsioon, väikeettevõtluse edendamine ja haridussüsteemi tõhustamine. Eelistatud on Ida-Ukraina toetamisega seotud ning naistele ja sisepõgenikele suunatud projektid.

Gruusiat toetab välisministeerium 350 000 euroga ning toetatavad valdkonnad on hariduse kvaliteedi tõstmine, regionaalarengu ja väikeettevõtluse toetamine, samuti inimõigused, eluterve ühiskond ja keskkonnasäästlikkus.

Afganistani toetussumma on 200 000 eurot, mis on mõeldud naiste ja tüdrukute hariduse ja ettevõtluse edendamiseks ning tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Moldovale on taotlusvoorus ette nähtud 150 000 eurot. Toetatavad valdkonnad on haridus, naised ja noored ettevõtluses ning heade valitsemistavade toetamine ja arendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.

Valgevene projektide toetuseks on ette nähtud 120 000 eurot, mis on mõeldud kutse- ja kõrghariduse edendamiseks, naistele ja noortele ettevõtluses ning IKT-lahenduste juurutamiseks avalikus ja kolmandas sektoris.

Taotlusvooru infopäev toimub välisministeeriumis 3. märtsil kell 10 ja taotluste esitamise tähtaeg on 24. märtsil kell 12.