Välisministeerium soovitab vältimatu vajaduseta välisreisid ära jätta

Terviseameti andmete kohaselt on tänase seisuga Eesti koroonaviiruse nakkusnäitaja 16,1 (100 000 elaniku kohta). Välisministeerium juhib tähelepanu, et Eesti nakkusnäitajast tulenevalt võivad riigid kehtestada Eestist reisijatele täiendavad piirangud.

Kui reisimine on vältimatu, palub välisministeerium täpsustada Eesti kodanikele kehtivaid reegleid vastava riigi ametkonna kodulehel, registreerida oma reisid veebilehel Reisi Targalt ning hoida silm peal olukorral ja piirangutel riigis, kuhu minnakse.

Lähiajal arutavad ka Eesti naaberriigid Läti ja Soome piiriületamise täpsemaid tingimusi seoses koroonaviiruse levikuga.

Teadaolevalt toimub reedel Läti valitsuse erakorraline istung, kus otsustatakse piiriülese liikumise üle Balti riikidega. Kui reedese seisuga on Eesti nakkusnäitaja üle 16, hakkab laupäeval kell 00.00 kehtima Eestist reisijatele Lätti sisenemisel eneseisolatsiooninõue ning riiki sisenemisel tuleb täita tervisedeklaratsioon. Täpsemad tingimused, sealhulgas Lätit transiidina maismaad mööda või Riia lennujaama kaudu läbimise kohta, selguvad pärast Läti valitsuse erakorralise istungi toimumist.

Eesti on huvitatud ühiste kokkulepete kohandamisest, et isikute vaba liikumise säilitamine oleks võimalik, ning on esitanud Läti poolele vastavad ettepanekud. Eesti pool soovib leida vähemalt lahenduse, mis võimaldab piiriülese töörände jätkumist ja vaba liikumist Valga-Valka kaksiklinnas. Välisministeeriumile teadaolevalt ei tohiks võimalikud täiendavad piirangud puudutada kaupade vaba liikumist.

Kolmapäeval, 2. septembril kogunes kahe riigi välisministri asutatud Eesti-Soome ametnike töörühm piiriülese liikumise arutamiseks kahe riigi vahel. Eesti esitas oma ettepanekud koostöömeetmeteks, mis aitavad kaasa ja võimaldavad säilitada isikute liikumise kahe riigi vahel COVID-19 arengute kontekstis. Soome pool informeeris, et ettevalmistamisel on pikaajaline strateegia leviku tõkestamiseks, mida Soome valitsus arutab lähiajal. Välisministeerium jälgib Soome otsuseid ning annab teada, kui muudatused peaksid puudutama Eesti-Soome vahelise liikumist.