Välisministeerium soovitab neil, kes soovivad välismaalt Eestisse naasta, teha seda kohe

Välisministeerium soovitab reisil olevatel eestlastel võimalikult kähku koju tulla. "Meie selge sõnum kodanikele on antud ajahetkel: seni kuni piirid on avatud ja lennukid lendavad, palume kasutada neid võimalusi," ütleb välisministeeriumi meedianõunik Britta Tarvis.

Soovitus kiiremas korras tagasi tulla kehtib ka neile, kes õpivad välismaal ning soovivad koju tagasi pääseda.

"Eesti riigipiir on Eesti kodanikele alati avatud, ka peale 17. märtsi, kuid silmas tuleb pidada eeskätt teiste riikide turvameetmeid ja reisiliikluse toimimist," selgitab Tarvis.

Alates teisipäevast peavad kõik Eestisse tulijad jääma koju isolatsiooni.

Tundub, nagu kiiret poleks, kuid välisministeerium rõhutab: olukord võib muutuda ootamatult ja kiiresti.

"Me ei tõesti ei tea, mida teised riigid ja lennufirmad teevad," sõnab Tarvis.

Mitmed riigid on oma piirid sulgenud. Reisimine võib lähipäevil osutuda kui mitte raskendatuks, siis võimatuks. Välisminister Urmas Reinsalu hoiatas eile, et suure tõenäosusega läheb nii mõneski riigis reisimine lukku.

Samuti teatas eile Air Baltic, et peatab teisipäevast oma lennud. Pole välistatud, et ka teised lennufirmad teevad sama otsuse. Ryanair teavitas oma kliente: nad tegutsevad teadmises, et lennuliiklusele võib tulla eri riikide poolt lisapiiranguid.

Kui inimene soovib jääda asukohariiki, siis välisministeerium soovitav järgida kohalike võimude korraldusi.

Saatkond reageeris üle